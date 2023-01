Een aantal externe apps om Twitter te bekijken heeft de toegang tot het socialemediaplatform deels of helemaal verloren. Het gaat onder andere om Tweetbot en Twitterrific. Hun software krijgt geen verbinding meer met de interface van Twitter, waardoor ze niet meer werken.

Technieuwssite The Information schrijft op basis van interne berichten bij Twitter dat het door Elon Musk overgenomen bedrijf de toegang opzettelijk heeft geblokkeerd. De reden daarachter is niet bekend. De ontwikkelaars van Tweetbot en Twitterific schrijven dat ze Twitter om opheldering hebben gevraagd maar geen antwoord kregen.

Musk wil Twitter meer geld laten verdienen nadat veel adverteerders, de grootste inkomstenbron voor het bedrijf, zich na zijn aantreden als topman terugtrokken van het platform. In de eigen app en webversie van Twitter verschijnen advertenties tussen de tweets, maar dat is bij apps als Tweetbot niet zo.

De app Tweetbot, die gebruikers gemakkelijker vanuit twee profielen tegelijk laat werken, functioneert op geen enkel apparaat meer. Twitterific doet het niet meer op iPhones, maar nog wel op Mac-computers van Apple. De app Fenix werkt nog wel op iPhones, maar niet langer op smartphones met Android als besturingssysteem.

