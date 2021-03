Een tiental actievoerders van Extinction Rebellion heeft zaterdagvoormiddag de Proximus-winkel aan de Brusselse Albert II-laan geblokkeerd. De actie maakte deel uit van de internationale actiedag tegen de uitrol van het 5G-netwerk.

De politie hield de actievoerders in de gaten, maar kwam niet tussenbeide. Na een kwartier werd de blokkade opgeheven. 'We verzetten ons tegen de uitrol van het 5G-netwerk op grote schaal, waarvan Proximus één van de grote spelers is', zegt Cédric, woordvoerder van de actievoerders.

'Allereerst is er een ecologische reden om daartegen te strijden. Het dataverkeer en het digitale energieverbruik vertegenwoordigen nu al vier procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Door het 5G-netwerk zal dat verbruik en de bijbehorende uitstoot verdubbelen, wat onaanvaardbaar is op een moment dat we strijden tegen de klimaatopwarming.'

'Gigantisch bewakingsarsenaal'

Om alle apparatuur te bouwen die nodig is voor het 5G-netwerk, en de aansluiting daarop, zullen de nu al schaarse aardmetalen nog meer ontgonnen moeten worden, klinkt het bij de actievoerders. Verder vormt dit soort technologie volgens hen 'een bedreiging voor de democratie, met de invoering van een gigantisch bewakingsarsenaal'.

De politie hield de actievoerders in de gaten, maar kwam niet tussenbeide. Na een kwartier werd de blokkade opgeheven. 'We verzetten ons tegen de uitrol van het 5G-netwerk op grote schaal, waarvan Proximus één van de grote spelers is', zegt Cédric, woordvoerder van de actievoerders.'Allereerst is er een ecologische reden om daartegen te strijden. Het dataverkeer en het digitale energieverbruik vertegenwoordigen nu al vier procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Door het 5G-netwerk zal dat verbruik en de bijbehorende uitstoot verdubbelen, wat onaanvaardbaar is op een moment dat we strijden tegen de klimaatopwarming.'Om alle apparatuur te bouwen die nodig is voor het 5G-netwerk, en de aansluiting daarop, zullen de nu al schaarse aardmetalen nog meer ontgonnen moeten worden, klinkt het bij de actievoerders. Verder vormt dit soort technologie volgens hen 'een bedreiging voor de democratie, met de invoering van een gigantisch bewakingsarsenaal'.