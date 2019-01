Extra kapitaal moet start-up-studio Make it naar Vlaanderen en de VS loodsen

Make it bestaat sinds 2014 en ondersteunt start-ups. De bedoeling is om jonge bedrijven van bij de start bij te staan, waarbij het bedrijf zich als medeoprichter wil toeleggen op bijvoorbeeld de ontwikkeling van een app, of het voorzien van middelen.

"Door aan meer dan 200 start-up-projecten te werken en door het bouwen van onze eigen start-ups hebben wij een 'techniek' ontwikkeld om startups te bouwen. Wij noemen deze techniek 'The machine'. Deze bestaat uit designers, ingenieurs, marketeers en ondernemers die diensten of producten testen, valideren, uitbouwen en zo in de markt zetten." Aldus CEO Guy-Louis de le Vigne.

De nieuwe investering is afkomstig van LeanSquare, het investeringsfonds van Ben Piquard (CEO) en José Zurstrassen (voorzitter). Met het half miljoen euro wil Make it haar businessmodel uitbreiden naar Vlaanderen en de VS, waar het een kantoor in Californië opent.