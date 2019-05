Activ84Health haalt 365.000 euro kapitaal op. Daarmee wil het haar virtuele fietstochten voor bejaarden ook internationaal op de kaart zetten.

De start-up haalt de middelen voor de tweede fase van haar kapitaalsverhoging bij drie business angels van BAN Vlaanderen (185.000 euro in totaal). 100.000 euro is afkomstig van een converteerbare lening. De rest van het bedrag is afkomstig van investeerders die al betrokken waren bij de oprichting.

Activ84Health werd eind 2015 opgericht als spin-off van het VITO door Roel en Jan Smolders, samen met computerwetenschappers Wannes Meert en Jesse Davis. Het bedrijf biedt virtuele fietstochten aan voor bewoners van woonzorgcentra. Daarbij wordt het rijden gekoppeld aan een (bekende) omgeving.

De technologie is gebaseerd op beelden van Google Street View en is daarom vlot inzetbaar in andere regio's. Dat is nu ook het plan. Vandaag is het bedrijf actief in honderd rust- en verzorgingstehuizen, met als grootste klant de Zweedse gemeente Södertälje. Met de kapitaalsverhoging wil het haar internationale groei financieren en bijkomende distributiekanalen ontwikkelen.