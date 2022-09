De stabiliteit van Twitter is momenteel wankel. Extreme warmte in Californië zorgt er voor dat een van hun belangrijkste datacenters uitvalt.

Het gaat om een datacenter in Sacramento dat op 5 september problemen kreeg. Fysieke servers vielen uit door het extreme weer in de Amerikaanse staat Californië. Dat staat te lezen in een interne memo van Carrie Fernandez, vicepresident engineering, die CNN kon inkijken.

Twitter heeft ook datacenters in Atlanta en Portland die wel operationeel zijn, maar die alleen volstaan niet om alle twitterverkeer op te vangen. Wel werkt het bedrijf sinds 2020 ook samen met AWS.

De panne betekent dat Twitter momenteel 'in een niet-redundante staat' is, dat wil zoveel zeggen als dat niet alle infrastructuur van het bedrijf gedupliceerd is. Als er in andere datacenters op dit moment ook problemen ontstaan, dan kan het zijn dat Twitter voor een groot deel gebruikers voor langere termijn niet werkt.

In een reactie aan CNN zegt het bedrijf dat de dienstverlening van Twitter niet verstoort raakte en blijft werken. Maar de gelekte interne memo stelt wel dat er voorlopig geen niet-kritieke updates mogen worden uitgevoerd. Alleen dingen die belangrijk zijn voor continuïteit of dringende operationele redenen kunnen worden uitgevoerd.

Warme zomer, warme datacenters

Twitter is niet de eerste partij wiens datacenter last heeft van de warmte. Afgelopen zomer kregen ook datacenters van Google en Oracle in Londen problemen toen de temperatuur daar de veertig graden celsius bereikte.

Datacenters gebruiken doorgaans zo veel mogelijk buitenlucht als koeling. Als het te warm wordt dan kan airconditioning voor extra verfrissing zorgen. Maar op zeer warme dagen stijgt de temperatuur ook binnenskamers en bestaat de kans dat het te warm wordt om de hardware te laten functioneren.

In de papieren versie van Data News die op 15/9 verschijnt gaan we verder in op het probleem van datacenters en extreme temperaturen.

Het gaat om een datacenter in Sacramento dat op 5 september problemen kreeg. Fysieke servers vielen uit door het extreme weer in de Amerikaanse staat Californië. Dat staat te lezen in een interne memo van Carrie Fernandez, vicepresident engineering, die CNN kon inkijken.Twitter heeft ook datacenters in Atlanta en Portland die wel operationeel zijn, maar die alleen volstaan niet om alle twitterverkeer op te vangen. Wel werkt het bedrijf sinds 2020 ook samen met AWS.De panne betekent dat Twitter momenteel 'in een niet-redundante staat' is, dat wil zoveel zeggen als dat niet alle infrastructuur van het bedrijf gedupliceerd is. Als er in andere datacenters op dit moment ook problemen ontstaan, dan kan het zijn dat Twitter voor een groot deel gebruikers voor langere termijn niet werkt.In een reactie aan CNN zegt het bedrijf dat de dienstverlening van Twitter niet verstoort raakte en blijft werken. Maar de gelekte interne memo stelt wel dat er voorlopig geen niet-kritieke updates mogen worden uitgevoerd. Alleen dingen die belangrijk zijn voor continuïteit of dringende operationele redenen kunnen worden uitgevoerd.Twitter is niet de eerste partij wiens datacenter last heeft van de warmte. Afgelopen zomer kregen ook datacenters van Google en Oracle in Londen problemen toen de temperatuur daar de veertig graden celsius bereikte.Datacenters gebruiken doorgaans zo veel mogelijk buitenlucht als koeling. Als het te warm wordt dan kan airconditioning voor extra verfrissing zorgen. Maar op zeer warme dagen stijgt de temperatuur ook binnenskamers en bestaat de kans dat het te warm wordt om de hardware te laten functioneren.In de papieren versie van Data News die op 15/9 verschijnt gaan we verder in op het probleem van datacenters en extreme temperaturen.