EY neemt Belgische SAP-experten over

Het overgenomen bedrijf telt 25 experts die binnenkort onder de SAP-praktijk van EY Advisory vallen. Krios Solutions richt zich vooral op advies en implementatie rond SAP. Specifiek rond het automatiseren en optimaliseren van financiële processen.

Krios Solutions uit Grimbergen werd in 2014 opgericht door Johan Lenders en Nathalie Gea Recio. Zij worden respectievelijk vennoot en director bij EY België. Het bedrijf werkte eerder al samen met EY en heeft onder meer Ahold Delhaize en Arvesta (vroeger bekend als Aveve) onder haar klanten.

"Dankzij deze overname kunnen we verder voldoen aan de stijgende vraag van onze cliënten in dit specifieke niche-domein. De toetreding van Krios Solutions in de EY familie is een verrijking voor EY en een logische stap binnen de strategie van EY om in België markleider te worden op het gebied van digitale transformatie." Aldus Patrick Rottiers, CEO van EY België in een mededeling.