De Belgische scale-up Eyesee heeft in een nieuwe kapitaalronde drie miljoen euro opgehaald. De investering komt van SmartFin Capital en ING Private Equity.

Eyesee maakt gebruik van 'eye tracking' of het analyseren van oogbewegingen om advertenties en marketing op websites te verbeteren. Testpersonen kunnen inloggen op het platform en via hun webcam thuis laten registreren naar welke delen van een site ze kijken, en hoe ze zich daarbij voelen. De klanten van het platform, de webshops dus, kunnen met die consumententests vervolgens aan de slag om hun advertenties efficiënter te maken.

Het bedrijf is een scale-up die tot nu toe grotendeels op eigen kracht groeide. Het bedrijf telt onder meer Johnson & Johnson, Twitter, Microsoft, Disney, Google, L'Oréal, Nestlé en Colgate onder zijn klanten. Met de drie miljoen euro die het in deze serie A kapitaalronde heeft opgehaald, wil Eyesee nieuwe kantoren openen en zijn technologische mogelijkheden uitbreiden.

