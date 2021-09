Het Amerikaanse F5 Networks neemt voor 68 miljoen dollar (omgerekend zo'n 58 miljoen euro) Threat Stack over, een speler in cloudbeveiliging en workloadbescherming.

Met de overname wil F5 zijn applicatie- en API-beveiligingsoplossingen dusdanig combineren met de cloudexpertise van Threat Stack dat het voor klanten gemakkelijker wordt om consistente beveiliging in elke cloud toe te passen. 'Applicaties vormen vandaag de ruggengraat van moderne bedrijven en het beschermen ervan is essentieel voor onze klanten', zegt Haiyan Song, EVP of Security bij 5. 'Threat Stack brengt technologie en talent met zich mee die onze eigen beveiligingsoplossingen zullen versterken.'

Cyberaanvallen

De digitale bedreigingen van vandaag, van cyberaanvallen over fraude tot verstoorde klantervaringen, kosten bedrijven meer dan 100 miljard dollar per jaar. Een van de grote problemen, volgens F5 Networks, is dat onze dagdagelijkse digitale ervaringen aangedreven worden door applicaties die over meerdere omgevingen zijn verspreid en diep met elkaar verbonden zijn via API's. 'Dat vergroot het aantal potentiële toegangspunten voor aanvallers aanzienlijk en vereist meer zichtbaarheid en context om bedreigingen te identificeren en te neutraliseren', klinkt het.

'De missie van F5 is om adaptieve applicaties te ontwikkelen. Een kernprincipe van dergelijke applicaties is hun vermogen om zichzelf te beschermen door bedreigingen in realtime te detecteren en te beperken', stelt het bedrijf. De technologie van Threat Stack voegt daar enkele geavanceerde mogelijkheden aan toe, zoals proactieve risico-identificatie, die volgens F5 snel zullen worden uitgerold naar de eindgebruiker.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

