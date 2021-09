Data News verkiest Fabien Pinckaers, oprichter en CEO van Odoo, tot ICT Personality of the Year 2021. De man ontving de prijs op de 22ste editie van de Data News Awards for Excellence, een jaarlijks evenement dat bedrijven bekroont die zich in de ICT-sector hebben onderscheiden.

De redactie van Data News koos met Pinckaers voor een gedreven ondernemer die aan de basis ligt van een van de belangrijkste ICT-succesverhalen in Franstalig België. Fabien Pinkaers is niet alleen de oprichter van Odoo, maar staat ook al ruim zestien jaar aan het hoofd ervan. 'Met Fabien Pinckaers verkiezen we opnieuw een rasechte en gepassioneerde ondernemer die zijn bedrijf stelselmatig uitgebouwd heeft, en die het ook met succes durft opnemen tegen internationale techgiganten', zegt Kristof Van der Stadt, hoofdredacteur Data News.

Odoo maakt een beheerpakket voor bedrijfsvoering, gebaseerd op openbronsoftware. Het bedrijf kon dit jaar uitgroeien tot een 'unicorn', een niet-beursgenoteerd bedrijf met een geschatte waarde van een miljard dollar of meer. Odoo is daarmee meteen ook de eerste van die unicorns in Wallonië, en een van de weinige in België, naast Collibra en Team.blue.

Een uitgebreid interview met Fabien Pinckaers als nieuwe ICT Personality of the Year, leest u in de editie van Data News die op dinsdag 28 september 2021 verschijnt, of dit weekend op de website.

