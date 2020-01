Cegeka krijgt versterking van Fabrice Wynants die de afdeling Security Services gaat leiden. Wynants was voordien aan de slag als beveiligingsexpert in verschillende functies bij Ubizen en Verizon.

Wynants werkte van 1997 tot 2007 bij Ubizen als Security Consultant & Presales Director. Naderhand ging hij naar Verizon, waar hij diverse functies vervulde, waaronder Sales Manager Cloud & Security Solutions en Regional Sales Manager Security Solutions voor de Benelux en Frankrijk.

Wynants kan bogen op ruim 23 jaar ervaring in de sector. "Cegeka is bekend voor zijn ervaring in en ambities op het vlak van cloud. Het is een uitdagend verhaal, waar ik graag mijn schouders mee onder zet", aldus de nieuwe Director Security Services.

