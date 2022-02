Opslagfabrikant Western Digital heeft ontdekt dat in twee van haar fabrieken fouten zijn gebeurd waardoor een enorme hoeveelheid flashgeheugen, onder meer gebruikt in SSD's, verloren gaat.

Veel technische details geeft het bedrijf niet, maar Western Digital spreekt van een contaminatie van bepaalde materialen in haar fabrieken in Yokkaichi en Kitakami. Beide Japanse sites worden uitgebaat in een joint-venture met Kioxia, het vroegere Toshiba.

WD zegt dat het nog steeds nauw samenwerkt met Kioxia om de fabrieken opnieuw zo vlot mogelijk te laten draaien. Omdat het om bovenvernoemde fabrieken gaat, weet The Verge dat het om CiCS 3D NAND flashgeheugen gaat.

De twee bedrijven produceren samen zo'n dertig procent van de markt voor NAND flashgeheugen. Marktanalist TrendForce verwacht dat het incident er voor kan zorgen dat de prijzen voor flashgeheugen binnenkort zullen stijgen met vijf tot tien procent.

