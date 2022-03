Veel fabrikanten van smart devices informeren consumenten onvoldoende over de periode waarin updates beschikbaar worden gesteld. Amper een op de vijf bedrijven verstrekt die gegevens wél.

Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, de Nederlandse tegenhanger van Test Aankoop. Er werd gekeken naar de websites van 86 fabrikanten, die actief zijn in achttien productcategorieën. Denk onder meer aan smartphones, slimme deurbellen, verlichting en televisies. Slechts negentien fabrikanten (22%) vermelden op hun websites informatie over updates.

Situatie licht verbeterd

Wel meldt de Consumentenbond dat fabrikanten het iets beter doen dan in 2020. Toen informeerde slechts veertien procent via hun website over de periode waarin updates beschikbaar zijn. 'Maar bij witgoed is nog maar weinig verbetering te zien', stelt de Consumentenbond vast: vrijwel geen enkele witgoedfabrikant vertelt op zijn website iets over updates. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Iedereen weet hoe belangrijk digitale veiligheid is. Updaten is daarin essentieel. Maar voor consumenten is het meestal volstrekt onduidelijk wat ze kunnen verwachten'. Molenaar had gehoopt dat fabrikanten verder zouden staan en hun verantwoordelijkheid zouden nemen. 'Dat blijkt niet het geval en dat is teleurstellend.'

De Consumentenbond adviseert dan ook te kiezen voor producten waarvan duidelijk is dat zij tenminste nog een aantal jaar software-updates ontvangen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

