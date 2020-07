Topman Mark Zuckerberg van Facebook gaat volgende week in gesprek met burgerrechtenorganisaties. Zijn imperium op het terrein van sociale media kreeg de voorbije weken veel kritiek, omdat het te weinig zou doen om haatzaaien, racisme en nepnieuws op de platforms te bestrijden.

Zuckerberg zal in elk geval met vertegenwoordigers van drie organisaties tegen discriminatie spreken. Het gaat om de Anti-Defamation League, die strijdt tegen antisemitisme, de antiracismeorganisatie Color of Change en de burgerrechtenorganisatie NAACP. Naast de topman zullen ook operationeel directeur Sheryl Sandberg en productdirecteur Chris Cox bij de gesprekken aanwezig zijn.

Boycot

Facebook moest het van alle bedrijven op sociale media het meest ontgelden bij organisaties die strijden tegen racisme. Ze nemen het de techgigant kwalijk dat berichten die oproepen tot geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten niet worden verwijderd en roepen op tot een boycot van het bedrijf.

Een steeds grotere groep bedrijven en merken kondigde aan voorlopig niet meer te adverteren op Facebook of dochteronderneming Instagram. Onder andere het Brits-Nederlandse Unilever, Coca-Cola, Starbucks en Pepsico gingen tot zo'n boycot over.

