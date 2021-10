Nu een klokkenluidster met interne documenten naar buiten komt, beperkt Facebook de toegang tot sommige interne discussiegroepen voor haar eigen werknemers.

Facebook heeft binnen haar bedrijf met Workplace een hoop interne discussiegroepen. Die worden voortaan strikter beheerd, waardoor niet alle werknemers ze kunnen zien. Het bedrijf doet dat nadat ex-werkneemster Frances Haugen naar buiten trad met gevoelige informatie over het bedrijf, onder meer dat Facebook zeer goed wist hoe schadelijk Instagram is voor het zelfbeeld van jongeren.

Het bedrijf bevestigt de keuze tegenover de Wall Street Journal. 'Lekken verminderen de effectiviteit, efficiëntie en moraal van de teams die elke dag werken om de uitdagingen aan te pakken die bij een platform komen dat miljarden mensen gebruiken,' zegt Facebook in een verklaring aan de Wall Street Journal. Het bedrijf voegt er aan toe dat die lekken 'werknemers die werken aan gevoelige onderwerpen kunnen blootstellen aan externe risico's en dit kan leiden tot complexe onderwerpen die verkeerd worden voorgesteld of geïnterpreteerd.'

Veiligheid en verkiezingen

Onder meer rond veiligheid van het platform en omgaan met verkiezingen (en desinformatie of manipulatie daarrond), worden discussiegroepen voortaan beperkt. Niet toevallig twee items waar Facebook voor onder vuur ligt. De afgelopen weken kwam (opnieuw) naar boven dat Facebook veel te weinig doet om gebruikers veilig te houden. Maar ook dat een speciale afdeling rond verkiezingsmanipulatie ook weer werd opgedoekt.

