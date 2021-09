Facebook heeft excuses aangeboden nadat kunstmatige intelligentie (AI) technologie van de netwerksite een video met zwarte mannen die een woordenwisseling hebben met blanke politieagenten en burgers, verkeerd bestempelde als 'over primaten'.

Gebruikers van sociale media die het filmpje hadden bekeken, kregen na afloop de vraag of ze 'video's over primaten wilden blijven zien'. Het filmpje werd gepubliceerd door de Daily Mail.

'Dit was duidelijk een onaanvaardbare fout', zei Facebook-woordvoerder Dani Lever in een verklaring aan USA Today. 'We hebben de functie voor het aanbevelen van onderwerpen uitgeschakeld van zodra we op de hoogte waren, zodat we de oorzaak kunnen onderzoeken en vermeden kan worden dat dit opnieuw gebeurt. Hoewel we verbeteringen aan onze AI hebben aangebracht, weten we dat die niet perfect is en nog verbeterd moet worden. Onze excuses aan iedereen die deze aanstootgevende aanbevelingen heeft gezien.'

Het incident is de laatste in een reeks van raciale blunders online, veroorzaakt door wat lijkt op raciale vooroordelen in geautomatiseerde systemen. Volgens recente studies kan gezichtsherkenningstechnologie bevooroordeeld zijn ten opzichte van gekleurde mensen en heeft het doorgaans meer moeite om ze te identificeren. Het heeft geleid tot incidenten waarbij zwarte mensen zijn gediscrimineerd of gearresteerd vanwege een computerfout.

