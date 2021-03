Facebook heeft de officiële pagina van de Venezolaanse president Nicolas Maduro geblokkeerd omdat er desinformatie over het coronavirus op zou worden verspreid. Een woordvoerder van Facebook zei aan persbureau Reuters dat op de pagina een behandelmethode gepromoot werd, zonder bewijs dat deze methode het virus kan bestrijden.

Maduro omschreef in januari een geneesmiddel afkomstig van tijm als "wondermiddel" dat het coronavirus zonder bijwerkingen zou neutraliseren. Volgens artsen wordt deze bewering echter niet onderschreven door de wetenschap. Het gaat om de druppels 'Carvativir'. Facebook heeft ook een video offline gehaald waarin Maduro het middel promoot, omdat dit tegen het beleid van het sociale media-platform, ingaat dat stelt dat er geen valse beweringen mogen worden gedaan over iets dat COVID-19 zou voorkomen of genezen.

"We volgen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie die stellen dat er op dit moment geen geneesmiddel is voor het virus", aldus een woordvoerder van het bedrijf. De Facebookpagina van de president wordt nu dertig dagen lang geblokkeerd, wat inhoudt dat er niets op geplaatst kan worden.

Maar bezoekers kunnen de pagina nog wel lezen. Tijdens een televisietoespraak voor het hele land had de omstreden linkse president in januari een flesje met de druppels getoond.

Volgens officiële cijfers heeft Venezuela tot nu toe 154.905 coronabesmettingen geregistreerd en zijn 1.543 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Volgens critici liggen de werkelijke cijfers waarschijnlijk echter hoger, omdat het land weinig test.

