De sociaalnetwerksite Facebook heeft op bevel van het Braziliaanse hooggerechtshof wereldwijd profielen geblokkeerd van een reeks aanhangers van de rechts-populistische Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Facebook geeft aan in beroep te zullen gaan tegen die beslissing.

Het Braziliaanse gerecht had vorige maand geoordeeld dat Facebook twaalf profielen van Bolsonaro-aanhangers moet blokkeren. Ook Twitter kreeg het bevel zestien accounts af te sluiten. Volgens de rechtbank worden de profielen gebruikt om foute informatie te verspreiden, onder meer over rechters van het hooggerechtshof. De geviseerde profielen behoorden toe aan mensen uit de onmiddellijke omgeving van de president.

Facebook ging in op dat bevel, maar blokkeerde de profielen enkel in Brazilië. Die maatregel kon dan ook gemakkelijk omzeild worden door de instellingen van het account aan te passen.

Daarom besliste rechter Alexandre de Moraes donderdag dat Facebook de profielen wereldwijd moet afsluiten. Het bedrijf kreeg ook een boete opgelegd. Bovendien dreigde de rechter ermee om Conrado Leister, de voorzitter van Facebook in Brazilië, persoonlijk verantwoordelijk te stellen.

'Geconfronteerd met de dreiging om een medewerker strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, hebben we geen andere keuze dan ons aan de beslissing te houden en de profielen wereldwijd te blokkeren', zegt Facebook zaterdag in een verklaring.

De sociaalnetwerksite zegt in beroep te zullen gaan tegen de gerechtelijke uitspraak. 'De nieuwe beslissing van de rechtbank (...) vormt een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting', zo klinkt het.

