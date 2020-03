Facebook probeert actiever misinformatie over het coronavirus te bestrijden. Maar door een bug werden heel wat posts, ook als die niet over Covid-19 gingen, geweigerd.

'Het gaat om een bug in ons anti-spamsysteem en staat los van aanpassingen in onze contentmoderatie', zegt Guy Rosen, vicepresident voor integriteit bij Facebook. Intussen is de fout opgelost en zouden alle onterecht gemarkeerde berichten weer online moeten staan. Al zijn verschillende berichten ook niet verschenen.

De bug maakte het ook voor sommige Belgische gebruikers lastig om een weblink te posten. Dat veel van die links net correcte informatie van legitieme bronnen bevatten, zorgde voor veel ergernis op een moment dat Facebook net aankondigde om het verwijderen van foute informatie over het coronavirus beter op te volgen.

Dat zo'n bug nu ontstaat heeft wel een logische verklaring. Eerder deze week liet Facebook, net als Google en Twitter, verstaan dat er fouten in contentmoderatie kunnen opduiken omdat deze vaker moet terugvallen op AI dan op menselijke moderatoren.

Facebook liet in de marge daarvan ook weten dat het veel werknemers naar huis stuurt. Ook bij toeleveringsbedrijven. Contentmoderatie gebeurt doorgaans door externe partijen en ook daar worden mensen naar huis gestuurd.

