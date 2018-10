Facebook controleert niet wie namens politici adverteert

Facebook doet er momenteel alles aan om haar imago op te poetsen. Een van de maatregelen die het daarvoor neemt is een betere controle van wie (politieke) advertenties plaatst. Zo zien gebruikers wie voor de advertentie betaalt ('paid for by'). Wat voor meer transparantie en vertrouwen moet zorgen.

Tenminste tot zover de theorie, want nieuwssite Vice toont aan dat die controle zo goed als waardeloos is. De site deed zich voor als alle honderd momenteel zetelende Amerikaanse senatoren. Alle honderd pogingen om zich te registreren als politiek adverteerder. De site liet de advertenties uiteindelijk niet echt lopen, maar kon dit naar eigen zeggen met enkele muisklikken wel doen.

Facebook heeft de 'paid for by' functie in mei uitgerold om meer transparantie te bieden. Zo kunnen gebruikers zien welke groep of politicus de advertentie verspreidt. Maar die controle wordt in praktijk dus niet gecontroleerd. "Goedkeuring krijgen om 'betaald door' een senator achter je advertentie te krijgen duurde slechts een paar minuten. We hebben tien valse Facebookpagina's zonder enige inhoud opgezet en die aangepast telkens een van de namen werd goedgekeurd." Aldus Vice.

Facebook geeft aan Vice toe dat de goedkeuringen niet hadden mogen gebeuren. Maar ze zijn ook in strijd met wat Facebook enkele weken geleden nog tegenover Belgische journalisten beweerde. Toen gaf het bedrijf een uiteenzetting aan Belgische journalisten waarin het uitlegde hoe het fake news en verkiezingsmanipulatie aanpakt. Daarbij gaf Facebook aan dat het met machine learning automatisch kon herkennen wanneer iemand vanaf één locatie honderd accounts aanmaakt. Dat blijkt dus niet het geval voor advertenties.

Meer nog, in de marge van die uiteenzetting beweerde Sean Evins, verantwoordelijk voor Politics & government outreach voor Emea, dat wie in de VS politieke advertenties plaatst, een kopie van een identificatiebewijs moet doorsturen naar Facebook en pas wordt goedgekeurd nadat er een code naar een fysiek adres in de VS werd opgestuurd. Ook dat blijkt in praktijk niet waar te zijn. Onze redactie vroeg Facebook om een verklaring hiervoor maar kreeg nog geen duidelijk antwoord hierop.

Het is overigens niet de eerste keer dat Vice de gebrekkige controle in Facebook's advertenties blootlegt. Vorige week nog kon de site aantonen hoe het zonder problemen namens Amerikaanse vicepresident Mike Pence en ISIS adverteerde. De enige twee namen waar het systeem wel weigerde waren die van Hilary Clinton en Mark Zuckerberg zelf.