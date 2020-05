Calibra, Facebooks digitale portefeuille voor digitale munten, gaat voortaan verder onder de naam Novi.

De digitale geldbeurs blijft verder ongewijzigd. Facebook lanceerde vorig jaar haar virtuele munt Libra, en werkt tegelijk aan een digitale portefeuille die nu van naam en logo verandert. Een duidelijke reden voor die verandering wordt niet gegeven.

Voor de naamsverandering werd het concept van Novi wel al aangepast. Aanvankelijk was de digitale portefeuille bedoeld voor Libra. Intussen zal het platform ook meerdere virtuele munten omvatten.

Facebook benadrukt in haar communicatie dat het met Libra en Novi fraudebescherming inbouwt, dat gebruikers worden gecontroleerd en er ook chatondersteuning en een helpdesk is voor eventuele problemen. Dat is niet toevallig want de virtuele munt kreeg al van bij de start flink wat kritiek van overheden en financiële regulatoren. Van de verschillende partners die aanvankelijk hadden ingetekend op het project, zijn verschillende grote namen (waaronder Visa en Mastercard) alweer vertrokken, al zijn er intussen ook nieuwe partners bijgekomen.

De digitale geldbeurs blijft verder ongewijzigd. Facebook lanceerde vorig jaar haar virtuele munt Libra, en werkt tegelijk aan een digitale portefeuille die nu van naam en logo verandert. Een duidelijke reden voor die verandering wordt niet gegeven.Voor de naamsverandering werd het concept van Novi wel al aangepast. Aanvankelijk was de digitale portefeuille bedoeld voor Libra. Intussen zal het platform ook meerdere virtuele munten omvatten.Facebook benadrukt in haar communicatie dat het met Libra en Novi fraudebescherming inbouwt, dat gebruikers worden gecontroleerd en er ook chatondersteuning en een helpdesk is voor eventuele problemen. Dat is niet toevallig want de virtuele munt kreeg al van bij de start flink wat kritiek van overheden en financiële regulatoren. Van de verschillende partners die aanvankelijk hadden ingetekend op het project, zijn verschillende grote namen (waaronder Visa en Mastercard) alweer vertrokken, al zijn er intussen ook nieuwe partners bijgekomen.