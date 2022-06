Enkele dagen nadat vrouwen in veel staten van de VS het recht op abortus verloren, besluit Meta, moederbedrijf van Instagram en Facebook, om streng op te treden tegen berichten over in de VS legale abortuspillen.

Postjes die informatie geven over abortuspillen, of die vrouwen aanbieden de pillen door te sturen, worden prompt verwijderd. De procedure lijkt er te komen enkele dagen na een uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof dat het abortusrecht op federaal niveau vernietigt. Dit heeft als gevolg dat in zowat de helft van de Amerikaanse staten vrouwen niet langer baas zijn in eigen buik.

Een en ander heeft geleid tot een resem aan protesten en steunbetuigingen op sociale media, waaronder dus berichten over abortuspillen. Die zijn vooralsnog in de volledige Verenigde Staten legaal te krijgen. Je kan ze per post laten opsturen na een (online) consultatie met een gecertificeerd bedrijf, en bepaalde gebruikers bieden ook aan ze voor anderen te kopen. De platformen van Meta zijn echter erg snel om alle postjes erover te verwijderen. Ook als die alleen informatie over het bestaan van de pillen bevatten.

Niet gelijk voor de wet

Uit rapporten van Associated Press (AP) en nieuwsmagazine Vice moet blijken dat postjes als 'Wie abortuspillen nodig heeft maar ze naar mijn adres wil laten sturen, mag me een privaat bericht sturen' binnen enkele minuten worden verwijderd. Volgens Meta gaan ze in tegen de regels op het versturen van 'geweren, dieren en ongereguleerde goederen'. Saillant detail: bij testjes door Vice en AP waarbij ze met gelijkaardige bewoordingen aanboden om mensen een geweer of marihuana te sturen, bleek de nood aan verwijdering minder acuut. Het lijkt er dus wel degelijk op dat Meta momenteel prioriteit geeft aan berichten die vrouwen willen helpen toch ietwat lichamelijke zelfbeschikking te behouden.

Ook postjes die het bestaan van de pillen en de procedure om te legaal te verkrijgen uitleggen, worden echter binnen enkele minuten verwijderd. Andy Stone, woordvoerder van Meta, geeft in een tweet aan dat het bedrijf individuen niet toelaat om geneesmiddelen te schenken of verkopen, maar dat berichten met informatie over de pillen wel zouden mogen, en dat er dus hier en daar te streng is opgetreden.

Verwarring

Het lijkt erop dat Meta moeilijk het onderscheid kan maken tussen 'ik wil deze pillen naar jou mailen' en 'je kan deze pillen per mail bestellen'. Voor gebruikers van de sociale platformen is het dus koffiedik kijken of hun bericht waarmee ze mensen willen helpen ook lang zal blijven staan.

Kritiek op Meta's vermogen zijn eigen regels toe te passen in moderatie van inhoud is echter niet nieuw. Het bedrijf blijkt bij momenten bijzonder slecht in begrijpend lezen of in het herkennen van desinformatie, zeker als daar geld of politieke druk mee gemoeid is. In een recent rapport van MIT bleek bijvoorbeeld nog dat kankerpatiënten op Facebook overspoeld worden door advertenties voor valse kankerbehandelingen die, in tegenstelling tot abortuspillen, niet zijn goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration en dus, wederom in tegenstelling tot abortuspillen, wel ingaan tegen Facebooks regels op desinformatie.

