Op 9 juli begint de Europese rechtszaak die de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems aanspant tegen Facebook. De zaak is bepalend voor bedrijven die persoonlijke data van Europa naar de Verenigde Staten sturen.

Toen de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd omdat Facebook's Europees hoofdkwartier in Ierland ligt, vorig jaar naar het Ierse hooggerechtshof trok, wees die al snel naar het Europees hof van Justitie in Luxemburg. Daar begint op 9 juli de hoorzitting.

De zaak gaat over het versturen van persoonlijke gegevens van Europa naar de VS. Bedrijven als Facebook mogen dat doen op basis van de afspraken in het Privacy Shield, dat de regels over transfers van persoonlijke gegevens vastlegt. Schrems is echter van oordeel dat Facebook te weinig doet om die persoonlijke data veilig te houden. Zo zijn er de afgelopen jaren talloze gevallen bekend geraakt van datamisbruik, zowel door Facebook als door bedrijven die het platform gebruiken. Het hof moet beslissen of Facebooks manier van werken in strijd is met het Europees recht op privacy.

Maar de zaak kan ook gevolgen hebben voor andere bedrijven. Als het Privacy Shield door de rechtszaak moet worden aangepast, dan heeft dat gevolgen voor alle bedrijven die persoonlijke data uitwisselen met de VS. Dat gebeurde eerder al in 2015 toen Schrems een gelijkaardige zaak begon rond Safe Harbour, dat daarom in 2016 werd opgevolgd door Privacy Shield.