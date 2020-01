Video's die met kwaad opzet worden vervalst en gemanipuleerd worden voortaan door Facebook verwijderd. Het bedrijf doet dat in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen dit najaar.

Het gaat om deepfakes, video's die met behulp van algoritmes zodanig zijn gemanipuleerd zodat de persoon op de video andere dingen zegt of doet, of in extreme gevallen dat het hoofd van de persoon naadloos op een totaal ander persoon (of andere handeling) wordt gezet. Hoewel ze nog relatief zeldzaam zijn, zijn ze soms niet meteen door het blote oog te herkennen.

Facebook laat nu weten dat het dergelijke gemanipuleerde video's offline zal halen. Het doet dat in de strijd tegen desinformatie met het oog op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november later dit jaar.

Niet alle deepfakes worden zomaar verwijderd. Video's voor satire en parodie mogen blijven en ook video's die louter zijn aangepast om te verduidelijken blijven buiten schot. Zelfs het aanpassen van de volgorde van de woorden valt daar onder. De lijn lijkt vooral te liggen bij het feit of het gaat om verduidelijking of misleiding.

Een video zoals deze, waar het hoofd van acteur Rowan Atkonson op een actrice is geplaatst is duidelijk een parodie en mag wel blijven bestaan.

In september kondigde Facebook al aan dat het ging samenwerken met Microsoft, de BBC, AWS en academici rond het herkennen van vervalste video's. Dit is daar een verlengde van.

Facebook lag, los van de privacyschandalen van het bedrijf, de afgelopen maanden onder vuur omdat het bedrijf geen acties onderneemt als politici in advertenties of daarbuiten leugens verspreiden via Facebook. Het argumenteert daar dat het aan de burger is om te oordelen en dat leugens van een politicus op zich ook nieuwswaardig zijn.

Ook na de vorige presidentsverkiezingen kreeg het bedrijf kritiek omdat het heel makkelijk bleek om valse informatie, bijvoorbeeld met verkeerde verkiezingsdata of beweringen dat je kon stemme per sms, te verspreiden waardoor sommige kiezersgroepen werden gedemotiveerd om correct een stem uit te brengen.

