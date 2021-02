Facebook gaat de komende drie jaar een miljard dollar (circa 820 miljoen euro) investeren in nieuws. Dat meldt vicepresident Global Affairs van het socialenetwerk, Nick Clegg, in een blogbericht.

'Facebook is meer dan bereid om partnerschappen te sluiten met nieuwsuitgevers', aldus Clegg. 'We erkennen absoluut dat kwaliteitsjournalistiek centraal staat in hoe open maatschappijen werken, door burgers te informeren en versterken en de machtigen verantwoording te laten afleggen.'

De investering komt bovenop de 600 miljoen dollar (ruim 490 miljoen euro) die het bedrijf sinds 2018 in de media investeerde.

De nieuwe financiële injectie is aangekondigd daags na de opheffing van de nieuwsblokkade door Facebook in Australië. Het bedrijf en de overheid kwamen daar tot een akkoord over een wet die technologiereuzen laat betalen voor het delen van content.

