Facebook zou op het punt staan om een mobile gaming app te lanceren. Volgens de New York Times gaat het om een streamingapp die de concurrentie met onder meer Twitch moet aangaan.

De app stond gepland om in juni te verschijnen, maar Facebook zou zich door de coronacrisis gehaast hebben om ze nu al uit te brengen. Het gaat niet om een gamestreamingdienst zoals Google Stadia, wel om een streamingdienst gericht op gaming zoals Twitch (Amazon), Mixer (Microsoft) en in zekere zin YouTube (Google).

"Het investeren in gaming is voor ons prioriteit geworden omdat we gaming als een vorm van entertainment zien die mensen echt verbindt," zegt Fiji SImo, hoofd van de gaming app tegenover de New York Times. Hij benadrukt daarmee dat gamestreams ook interactief zijn.

Facebook biedt, via externe ontwikkelaars, al langer casual games aan op haar eigen platform, zulke kleinschalige spelletjes zullen ook in de app opduiken. Daarnaast heeft Facebook ook VR-bedrijf Oculus in huis waarmee het zich deels op gaming richt.

De timing is uiteraard niet toevallig. Omdat wereldwijd veel mensen binnenshuis blijven wordt gaming populairder. Dat enkele grote concurrenten van Facebook al zo'n dienst hebben (of hebben gekocht) motiveert Facebook om een eigen dienst te lanceren. Vergelijkbaar met hoe Google ooit ontdekte dat het sociale luik van het internet belangrijk was toen het Google Plus lanceerde. Toevallig nadat het merkte dat Facebook zeer populair was geworden.

