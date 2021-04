Facebook gaat mediabedrijven uit Nederland, België en Luxemburg helpen met het verdienen van geld online en het werven en vasthouden van lezers.

Dat doet het socialemediabedrijf als onderdeel van zijn programma om media te helpen. Voor België doet het dat met Editions de L'Avenir Presse, La Libre, Le Soir, GMGroup, Brussels Times, Mediafin (De Tijd/L'Echo). Vanuit Nederland doen zakenkrant Het Financieele Dagblad, tijdschrift en onlineplatform LINDA en de Brabantse lokale omroep RTV Horizon mee.

Mediabedrijven klagen al langer over oneerlijke concurrentie van bedrijven als Facebook en Google. Die hebben een groot deel van de reclamemarkt in handen en plaatsen bovendien nieuws door, waardoor ze er ook nog eens aan verdienen. De beide techbedrijven zijn om die reden met programma's begonnen waarbij ze mediabedrijven steunen. Ook is Google in verschillende landen overeengekomen om te betalen voor nieuws.

Voor Facebook komt daar deze week nog extra imagoschade bij nadat Facebookdata van drie miljoen Belgen online verscheen. Het sociale netwerk geeft voorlopig ook amper duiding rond vragen waarom het daar pas twee jaar na waarschuwingen van experts actie rond ondernam.

De betrokken media gaan meedoen in een zogeheten 'accelerator-programma'. Het programma duurt negen maanden. Daarin krijgen ze onder meer steun van experts en trainingen. Ook zijn er workshops met mediabedrijven uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië om kennis te delen en te netwerken. Wereldwijd heeft Facebook al dertien van deze programma's gelanceerd.

Dat doet het socialemediabedrijf als onderdeel van zijn programma om media te helpen. Voor België doet het dat met Editions de L'Avenir Presse, La Libre, Le Soir, GMGroup, Brussels Times, Mediafin (De Tijd/L'Echo). Vanuit Nederland doen zakenkrant Het Financieele Dagblad, tijdschrift en onlineplatform LINDA en de Brabantse lokale omroep RTV Horizon mee.Mediabedrijven klagen al langer over oneerlijke concurrentie van bedrijven als Facebook en Google. Die hebben een groot deel van de reclamemarkt in handen en plaatsen bovendien nieuws door, waardoor ze er ook nog eens aan verdienen. De beide techbedrijven zijn om die reden met programma's begonnen waarbij ze mediabedrijven steunen. Ook is Google in verschillende landen overeengekomen om te betalen voor nieuws.Voor Facebook komt daar deze week nog extra imagoschade bij nadat Facebookdata van drie miljoen Belgen online verscheen. Het sociale netwerk geeft voorlopig ook amper duiding rond vragen waarom het daar pas twee jaar na waarschuwingen van experts actie rond ondernam.De betrokken media gaan meedoen in een zogeheten 'accelerator-programma'. Het programma duurt negen maanden. Daarin krijgen ze onder meer steun van experts en trainingen. Ook zijn er workshops met mediabedrijven uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië om kennis te delen en te netwerken. Wereldwijd heeft Facebook al dertien van deze programma's gelanceerd.