Het wordt binnenkort makkelijker om te achterhalen op welke interesses en details politici of partijen hun advertenties afstemmen. Dat kan interessante inzichten opleveren in verkiezingstijd.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, kondigt aan dat het binnenkort meer transparantie brengt in politieke, verkiezings- en sociale advertenties en dat in alle landen. Eind deze maand kan dat al voor onderzoekers. Vanaf juli kan dat voor iedereen die het wil opzoeken in de Ad Library.

Vandaag kan je al tot dertig dagen in de tijd opzoeken hoeveel politici of partijen uitgeven aan advertenties. Dat wordt nu uitgebreid met een samenvatting van de targeting informatie. Zo kan het zijn dat een politicus adverteert specifiek op wie interesse toont in technologie, maar ook op locatie of zeer specifieke onderwerpen.

Transparanter dan Google of LinkedIn

Jan Steurs, zelfstandig social media marketeer, is positief over de trend. Hij is ook de man achter Adlens, het initiatief dat de online uitgaven van Belgische partijen in kaart brengt. 'Het is sowieso positief dat Facebook proactief die stap zet naar meer transparantie. Bij TikTok, Google of LinkedIn krijg je pas na aandringen een absoluut minimum aan informatie en dat maakt het veel moeilijker om zicht te krijgen op uitgaven daar.'

Voor Steurs is het vooral interessant om te kijken in welke mate politici custom audiences of lookalike audiences gebruiken. Bij dat eerste kan je advertenties richten op specifieke personen, omdat je hun mailadres, of andere gegevens hebt. Bij dat tweede selecteert Facebook zelf een publiek dat sterk lijkt op je doelpubliek.

'Elke verkiezing krijgen partijen kieslijsten (namen en adressen van kiezers, nvdr), we gaan dus kunnen zien of ze die gebruiken om specifieke groepen aan te spreken. En als dat massaal zou gebeuren dan moeten we ons daar ook wel vragen bij stellen.' Je gaat dat niet rechtstreeks kunnen zien, maar het wordt in principe wel duidelijk wanneer partijen veel data zelf uploaden aan Facebook om hun advertentiepubliek te bepalen.

Ethiek

Steurs nuanceert wel dat de transparantie van Facebook waarschijnlijk geen inzage zal geven in afgelopen verkiezingen, maar dat het wel interessante data kan opleveren voor komende stemrondes. Tegelijk merkt hij op dat ook inzage in advertenties op interesse relevant kan zijn. 'Als ze zich richten op mensen die Knack of Dag Allemaal lezen dan is dat vrij onschuldig. Maar als er ook wordt gericht op de LGBTQI-gemeenschap of op geloofsovertuiging, dan kan je je daar wel ethische vragen bij stellen.'

Facebook en diens moederbedrijf Meta beloven dus een pak meer inzicht in de advertentiepraktijken van politieke partijen. Dat het dat net nu doet is natuurlijk geen toeval. Zowel in de VS als Europa wordt er al langer kritisch gekeken naar de manier waarop Facebook zeer gericht adverteren toelaat, maar daar weinig tot geen controle op uitvoert. Door nu zelf proactief transparanter te zijn, wil het mogelijk voorkomen dat het wordt gedwongen tot verdere stappen.

