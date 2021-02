Facebook gaat bij wijze van test een klein aantal gebruikers tijdelijk minder berichten met politieke inhoud laten zien in hun berichtenstroom. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Het socialemediabedrijf krijgt naar eigen zeggen vaak feedback van gebruikers dat ze niet willen dat politieke berichten hun nieuwsfeed overnemen. Maar Facebook kreeg de laatste jaren ook herhaaldelijk kritiek rond de verspreiding van - al dan niet correcte - politieke boodschappen.

In de komende maanden zal Facebook de wensen rond politieke content van zijn gebruikers onderzoeken en een aantal dingen uittesten, luidt het. In eerste instantie zullen een beperkt aantal gebruikers in Canada, Brazilië en Indonesië deze week minder vaak politieke inhoud te zien krijgen in hun nieuwsfeed. In de komende weken volgt dezelfde test in de Verenigde Staten. Officiële informatie over de coronacrisis wordt niet onderdrukt, benadrukt Facebook.

Volgens Facebook maakt politieke inhoud in de Verenigde Staten zowat 6 procent uit van wat mensen zien op Facebook. Er zijn al mogelijkheden voor gebruikers om favorieten aan te duiden voor hun feed, of om tijdelijk geen berichten meer te zien van bepaalde bronnen. 'Maar we willen altijd proberen om de nieuwsfeed beter te maken, en dat betekent een nieuwe balans vinden in de content die mensen willen zien', aldus Facebook.

Het socialemediabedrijf krijgt naar eigen zeggen vaak feedback van gebruikers dat ze niet willen dat politieke berichten hun nieuwsfeed overnemen. Maar Facebook kreeg de laatste jaren ook herhaaldelijk kritiek rond de verspreiding van - al dan niet correcte - politieke boodschappen. In de komende maanden zal Facebook de wensen rond politieke content van zijn gebruikers onderzoeken en een aantal dingen uittesten, luidt het. In eerste instantie zullen een beperkt aantal gebruikers in Canada, Brazilië en Indonesië deze week minder vaak politieke inhoud te zien krijgen in hun nieuwsfeed. In de komende weken volgt dezelfde test in de Verenigde Staten. Officiële informatie over de coronacrisis wordt niet onderdrukt, benadrukt Facebook.Volgens Facebook maakt politieke inhoud in de Verenigde Staten zowat 6 procent uit van wat mensen zien op Facebook. Er zijn al mogelijkheden voor gebruikers om favorieten aan te duiden voor hun feed, of om tijdelijk geen berichten meer te zien van bepaalde bronnen. 'Maar we willen altijd proberen om de nieuwsfeed beter te maken, en dat betekent een nieuwe balans vinden in de content die mensen willen zien', aldus Facebook.