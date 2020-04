Gebruikers van Facebook Gaming, de videogamestreamingdienst van Facebook, kunnen nu wedstrijden met hun vrienden organiseren.

Facebook Gaming is de streamingdienst van Facebook, een soort Twitch-concurrent waarop gebruikers die hun games via Facebook Live streamen worden samengebracht. De nieuwe Tournaments functie laat gebruikers nu een virtueel toernooi organiseren, waarbij ze zelf hun vrienden kunnen uitnodigen.

De functie was oorspronkelijk bedoeld voor live evenementen maar is nu gerecupereerd voor virtuele toernooien en moet, volgens Facebook, mensen helpen om tijden van zelfisolatie beter aan te kunnen.

Gebruikers kunnen verschillende soorten toernooien samenstellen, van eliminatierondes tot rondes waarin elke speler eerst tegen elke andere speler komt te staan. De dienst is bedoeld voor elk soort van toernooi, van semi-professionele esports tot een gezellig robbertje onder vrienden. Tournaments wordt in eerste instantie in 'early access' uitgerold.

Facebook Gaming is de streamingdienst van Facebook, een soort Twitch-concurrent waarop gebruikers die hun games via Facebook Live streamen worden samengebracht. De nieuwe Tournaments functie laat gebruikers nu een virtueel toernooi organiseren, waarbij ze zelf hun vrienden kunnen uitnodigen.De functie was oorspronkelijk bedoeld voor live evenementen maar is nu gerecupereerd voor virtuele toernooien en moet, volgens Facebook, mensen helpen om tijden van zelfisolatie beter aan te kunnen. Gebruikers kunnen verschillende soorten toernooien samenstellen, van eliminatierondes tot rondes waarin elke speler eerst tegen elke andere speler komt te staan. De dienst is bedoeld voor elk soort van toernooi, van semi-professionele esports tot een gezellig robbertje onder vrienden. Tournaments wordt in eerste instantie in 'early access' uitgerold.