Facebook zal haar gebruikers de mogelijkheid geven om foto's en video's rechtstreeks door te sturen naar Google Foto's.

In eerste instantie werkt de Photo Transfer Tool enkel voor Ierse gebruikers die hun foto's willen transfereren naar de app Google Foto's. Facebook wil de functie in de eerste helft van 2020 overal ter wereld beschikbaar stellen. Op termijn moet het ook mogelijk worden om de foto's over te zetten naar andere diensten dan Google Foto's.

Facebook zegt dat de nieuwe functie kadert in het Data Transfer Project, waar ook Apple, Google, Microsoft en Twitter aan meewerken. Samen bouwen de technologiegiganten "een gemeenschappelijke framework met open-source code die twee online serviceproviders kan verbinden, waardoor een naadloze, directe, door de gebruiker geïnitieerde overdraagbaarheid van gegevens tussen de twee platformen mogelijk is".

"Alle overgedragen gegevens worden versleuteld en voordat een overdracht wordt gestart moeten mensen hun wachtwoord invoeren", schrijft Facebook in een blog. Het verwijst daarbij naar een recente white paper waarin Chief Privacy Officer Erin Egan uiteenzet hoe Facebook data-overdracht en privacy met elkaar wil verzoenen.

De nieuwe tool zal beschikbaar worden in de Facebook-instellingen. Op diezelfde plaats kan je sinds 2010 al je gegevens downloaden. Afhankelijk van de hoeveelheid informatie die je opvraagt, kan dat nu een omslachtig proces zijn. Bovendien moet je daarna alles opnieuw uploaden. De nieuwe functie zou het in principe gemakkelijker moeten maken om over te stappen van Facebook naar een ander sociaal netwerk en daarbij meteen al je foto's en video's mee te nemen.

Dat de dienst eerst uitgetest wordt in Ierland, het Europees hoofdkwartier van Facebook, lijkt geen toeval. In Europa wordt data-ownership als een minder interessant verdienmodel gezien ten gevolge van de GDPR. In artikel 20 van deze Europese databeschermingsrichtlijn zit de overdraagbaarheid van gegevens expliciet vervat. Daarnaast beweegt er stilaan wat met open-source initiatieven die gegevens decentraal willen opslaan, zoals het Solid-platform van de Brit Tim Berners-Lee. Dergelijk scenario waarin data en internetplatformen volledig van elkaar losgekoppeld worden, kan een bedreiging vormen voor Facebook, want het zorgt ervoor dat nieuwe spelers de markt kunnen betreden. Dan geeft het bedrijf wellicht liever de voorkeur aan een scenario waarin Facebook-gebruikers hun foto's en video's kunnen delen met de andere dominante techbedrijven (en vice versa).