Berichten op Facebook en Instagram die over coronavaccins gaan, krijgen voortaan een informatielabel van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat maakt het socialenetwerkbedrijf bekend op zijn eigen website.

Zo krijgen berichten waarin vraagtekens worden gezet bij de veiligheid van de vaccins een label waarin staat dat de vaccins zorgvuldig getest zijn. In eerste instantie komt het label in het Engels, Spaans, Indonesisch, Portugees, Arabisch en Frans beschikbaar. Andere talen zouden in de komende weken moeten volgen.

Nepinformatie

Facebook voert daarnaast een aantal beperkingen in die de verspreiding van nepinformatie tegen moeten gaan. Zo worden berichten van gebruikers die al eerder nepnieuws hebben geplaatst, minder breed onder de aandacht gebracht. Wanneer zij een bericht in een groep plaatsen, moet dat handmatig door een beheerder worden goedgekeurd.

WhatsApp krijgt van Facebook ook een grotere rol toegediend in de strijd tegen het coronavirus. Zo wordt de chatapp de officiële manier waarop inwoners van Buenos Aires te horen krijgen wanneer het hun beurt is om geprikt te worden.

