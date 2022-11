Facebook en Instagram gaan gebruikers onder de zestien jaar (in sommige landen onder de achttien jaar) striktere standaardinstellingen geven rond privacy.

Op Facebook zullen bij nieuwe accounts van mensen onder de zestien jaar enkel je vrienden je vriendenlijst en gevolgde pagina's en getagde posts kunnen bekijken. Op publieke posts zal beperkt worden wie daar mag reageren en wordt je ergens getagd, dan moet je dat eerst goedkeuren voor die zichtbaar wordt op je profiel. Wie vandaag al een account op Facebook heeft maar de instellingen niet gebruikt zal daarover een melding krijgen.

Voor privéberichten zullen de accounts van jonge gebruikers niet langer kunnen sturen naar 'verdachte volwassenen', dat zijn accounts die recent zijn geblokkeerd of gerapporteerd. Die personen worden ook niet meer gesuggereerd als mogelijke vrienden.

Het merendeel van de maatregelen slaat op Facebook, maar ook op Instagram zal een verdachte volwassene geen berichten meer kunnen sturen naar jongeren. In beide gevallen komt er ook een optie om iemand te rapporteren nadat je die persoon blokkeert.

De meeste opties zijn vandaag al standaard mogelijk op Facebook, maar in het verleden waren de privacy-instellingen van Facebook vaak een kluwen waar niemand helemaal de weg in vond. Door de opties nu standaard aan te bieden aan minderjarigen zijn zij tenminste al iets beter beschermd tegen ongewenste contacten op het platform.

Op Facebook zullen bij nieuwe accounts van mensen onder de zestien jaar enkel je vrienden je vriendenlijst en gevolgde pagina's en getagde posts kunnen bekijken. Op publieke posts zal beperkt worden wie daar mag reageren en wordt je ergens getagd, dan moet je dat eerst goedkeuren voor die zichtbaar wordt op je profiel. Wie vandaag al een account op Facebook heeft maar de instellingen niet gebruikt zal daarover een melding krijgen.Voor privéberichten zullen de accounts van jonge gebruikers niet langer kunnen sturen naar 'verdachte volwassenen', dat zijn accounts die recent zijn geblokkeerd of gerapporteerd. Die personen worden ook niet meer gesuggereerd als mogelijke vrienden.Het merendeel van de maatregelen slaat op Facebook, maar ook op Instagram zal een verdachte volwassene geen berichten meer kunnen sturen naar jongeren. In beide gevallen komt er ook een optie om iemand te rapporteren nadat je die persoon blokkeert.De meeste opties zijn vandaag al standaard mogelijk op Facebook, maar in het verleden waren de privacy-instellingen van Facebook vaak een kluwen waar niemand helemaal de weg in vond. Door de opties nu standaard aan te bieden aan minderjarigen zijn zij tenminste al iets beter beschermd tegen ongewenste contacten op het platform.