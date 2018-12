Facebook geeft techbedrijven toegang tot chats en data

We zijn privacyschandalen van Facebook stilaan gewoon, maar de New York Times ontdekte na zeer uitgebreid onderzoek dat het einde nog niet in zicht is. De krant nam meer dan 250 pagina's aan interne facebookdocumenten door en sprak met meer dan vijftig ex-werknemers en partners om een massale privacyschending aan het licht te brengen.

De afgelopen jaren sloot Facebook deals met verschillende grote bedrijven om hen toegang te geven tot doorgaans afgeschermde gegevens van gebruikers.

Zo mocht Microsoft's zoekmachine Bing de namen zien van vrienden van een gebruiker.Netflix, Spotify en Royal Bank of Canada mochten privéberichten van gebruikers inkijken, verwijderen of zelfs schrijven. Amazon had toegang tot namen en contactinfo van Facebookvrienden, Yahoo kon zien wat iemands Facebookvrienden hadden gepost. Apple, dat zichzelf de laatste jaren graag afschildert als een privacybewust bedrijf, mocht van Facebook verbergen dat diens toestellen data vraagden. Het bedrijf kreeg onder meer toegang tot contacten en agenda-data op Facebook, ook als gebruikers expliciet hadden aangeduid dat ze geen externe data willen delen.

In totaal gaat het om zo'n 150 bedrijven en zou daarbij de data van zo'n 400 miljoen gebruikers zijn gebruikt.

Bedrijven ontkennen

De krant nam voor haar onderzoek ook contact op met enkele van de genoemde bedrijven. Daar wordt er vooral ontkennend of onwetend gereageerd. Royal Bank of Canada ontkent vlakaf. Apple, Netflix en Spotify zeggen dat ze niet wisten dat het bedrijf hen dergelijke machtigingen had gegeven. Netflix laat in een bijkomende reactie aan Data News weten dat het nooit privéberichten heeft ingezien of daar naar vroeg bij Facebook.

Waarom?

Het datadelen maakt deel uit van partnerschappen die Facebook sloot sinds 2009 (ze waren actief sinds 2010). Het bedrijf wou op dat moment sterk groeien en zichzelf laten integreren bij enkele grote spelers. Zo kan je muziek van Spotify via Messenger doorsturen, waarbij de muziekdienst toegang krijgt tot je berichten.

Intussen zou het aantal deals worden afgebouwd, al waren ze allemaal nog actief in 2017 volgens de New York Times. Tegelijk merkt de krant op dat de deal met Yahoo nog maar dateert van de zomer van 2018.

De samenwerking tussen de genoemde bedrijven en Facebook was wederzijds. Zij kunnen op die manier functies inbouwen om bijvoorbeeld iets te delen met facebookvrienden. Facebook kreeg langs zijn kant inzage in data van hun gebruikers op andere platformen, maar ook met welke mensen ze daar contact hadden. Zo kon Facebook onder meer zijn 'people you may know' functie uitbreiden en nieuwe connecties suggereren.

Facebook: wel toestemming gevraagd

De New York Times sprak ook met Steve Satterfield, Facebook's hoofd voor privacy. Hij wijst er op dat partners steeds het beleid van Facebook moesten volgen en dat het bedrijf de partnerschappen momenteel afbouwt. Wel zouden sommige bedrijven nog steeds toegang hebben gehad lang tot de data nadat de functies in hun producten die de data nodig hadden waren stopgezet.

Het twistpunt blijft of gebruikers op de hoogte waren van dergelijke verregaande afspraken. Volgens Facebook waren de deals in regel met de afspraken die het bedrijf onder meer maakte met de Amerikaanse handelsregulator FTC.

Ook staat er wel degelijk in de gebruiksvoorwaarden dat het bedrijf data deelt met partners. Al zei Facebook nooit in detail welke data.

"Geen enkele samenwerking gaf bedrijven toegang tot informatie zonder de toestemming van die mensen'', klinkt het intussen in een verklaring van het bedrijf. Ook de toegang tot berichten (die onder meer Spotify kreeg), zou er enkel zijn nadat een gebruiker expliciete toegang gaf. Maar dat veel gebruikers vandaag uit de lucht vallen, doet vermoeden dat Facebook die toestemming wel erg vaag omschreef of ergens wegmoffelde in een lange reeks gebruiksvoorwaarden.