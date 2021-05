Facebook heeft het profiel van de gezochte extremistische korporaal Jürgen Conings en een steungroep offline gehaald. Dat bevestigt een woordvoerster van het bedrijf. Alle lofuitingen zullen worden verwijderd zodra Facebook ervan op de hoogte is, luidt het.

De groep 'Als 1 achter Jürgen' telde meer dan 45.000 leden. 'We hebben deze groep verwijderd omdat hij ons beleid ten aanzien van gevaarlijke individuen en organisaties geschonden heeft', zegt de woordvoerster. 'Content, groepen en pagina's die terroristen prijzen of steunen, zoals Jürgen Conings, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram.'

De steungroep werd vorige week gelanceerd, toen de politie een zoekactie opstartte naar Jürgen Conings, een militair die bedreigingen uitte aan het adres van viroloog Marc Van Ranst. Die zoekactie loopt ondertussen al enkele dagen en de man blijft spoorloos. Nieuwe Facebook-groepen die de terreurverdachte steunen, zouden ondertussen al opduiken.

