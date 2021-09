Facebook heeft stevig uitgehaald naar de Britse mededingingswaakhond CMA. Die kwam vorige maand met een voorlopig oordeel over de overname van animatieplatform Giphy door Facebook en meende dat die overname wellicht terug moet worden gedraaid. Volgens Facebook is dat 'bijzonder onredelijk en buitenproportioneel'.

Volgens het socialemediabedrijf zou de CMA een gedwongen verkoop van een onderdeel 'zeer voorzichtig moeten afwegen'. Facebook benadrukt daarbij dat Giphy geen zaken doet in het Verenigd Koninkrijk, al is de dienst daar wel beschikbaar. Ook vraagt het Amerikaanse bedrijf zich af of de Britse toezichthouder wel het afstoten van een bedrijf kan vorderen.

Voorstel afgewezen

Facebook ligt al ruim een jaar met de CMA overhoop vanwege de overname van Giphy vorig jaar voor 400 miljoen dollar (339 miljoen euro). Daarvoor had het bedrijf van Mark Zuckerberg geen toestemming gevraagd van toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk of elders. In maart wees de CMA een voorstel van Facebook af waarbij de bibliotheek van Giphy vijf jaar lang voor iedereen beschikbaar blijft op dezelfde voorwaarden als voor de overname.

Via Giphy kunnen gebruikers veelal grappige gif-animaties zoeken waarmee ze chatgesprekken of berichtjes op social media opleuken. Dat zijn relatief eenvoudige filmpjes of series afbeeldingen die continu worden herhaald. In de beginjaren van het internet sierden ze veel websites, maar daarna raakten ze in onbruik. Met de opkomst van social media groeide de populariteit van de animaties weer.

