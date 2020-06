Facebook neemt het Zweedse Mapillary over. Die laatste legt zich toe op een open kaartendienst waar gebruikers zelf foto's kunnen toevoegen.

Hoeveel Facebook betaalt voor de overname is niet bekend. Wel zegt Mapillary dat de dienst ook na de overname blijft bestaan. Gebruikers kunnen beelden blijven uploaden en data van het platform blijven gebruiken.

Mapillary werd opgericht in 2013 door Jan Erik Solem, Johan Gyllespetz, Peter Neubauer en Yubin Kuang. Die eerste is ook ceo van het bedrijf. De kaartenmaker laat mensen foto's met geotags uploaden om zo een kaartendienst, licht vergelijkbaar met Google Street View, te bouwen. De afgelopen jaren ontving het bedrijf onder meer investeringen van Sequoia Capital en BMW.

Solem geeft in een blogpost aan dat Facebook al langer werkt aan open mapping en met machine learning, satellietbeelden en samenwerkingen haar kaartenaanbod wil uitbreiden. De overname past dus in de uitbreiding van Facebook's portfolio.

Gratis voor commercieel gebruik

Niet-commercieel gebruik van beelden en data op het platform blijft open en gratis voor iedereen, ook de samenwerking met OpenStreetMap blijft behouden. Door de overname is dat voortaan ook het geval voor commercieel gebruik, wat volgens Solem dichter bij de originele visie van zijn bedrijf ligt.

Voor Solem is het overigens niet de eerste keer dat hij zijn bedrijf kan verkopen aan een grote technologiespeler. Polar Rose, zijn vorig bedrijf, dat zich toelegt op gezicht op gezichtsherkenning, werd in 2010 verkocht aan Apple.

