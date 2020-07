Facebook betwist sommige van de vragen die de Europese Commissie gesteld heeft in het kader van een antitrustonderzoek. Een deel van de Europese verzoeken zou irrelevant zijn of betrekking hebben op het privéleven van zijn medewerkers. Dat meldt de Amerikaanse internetgigant maandag.

Het bedrijf zegt verder mee te willen werken met de autoriteiten. "Maar de uitzonderlijk ruime aard van het onderzoek van de Commissie betekent dat we hen documenten moeten bezorgen die eigenlijk niets te maken hebben met het onderzoek", aldus Tim Lamb van Facebook.

De Commissie zou vragen stellen naar bijzonder gevoelige informatie van het Facebookpersoneel, zoals medische of financiële gegevens. "We menen dat zulke verzoeken door de Europese rechtbanken onderzocht moeten worden", meent Lamb.

De Financial Times schreef maandag nog dat Facebook nu zelf naar de rechtbank is gestapt tegen de Europese Unie. Het bedrijf beschuldigt de EU ervan de privacy van zijn werknemers te schenden. Facebook zegt dit jaar in dit antitrustonderzoek al 315.000 documenten bezorgd te hebben.

