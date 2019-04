Facebook rekent op een boete van zeker 3 miljard dollar van de Amerikaanse toezichthouder FTC. Aanleiding daarvoor zijn verschillende schandalen, waaronder dat met Cambridge Analytica, waarbij Facebook het niet zo nauw nam met de privacy van zijn gebruikers.

Het socialemediabedrijf heeft in zijn resultaten over het eerste kwartaal alvast een voorziening opgenomen van 3 miljard dollar. Facebook zegt ervan uit te gaan dat de kosten in verband met de kwestie uiteindelijk tussen de 3 miljard en 5 miljard dollar zullen bedragen.

Er gingen onlangs al geruchten dat Facebook met de FTC in onderhandeling was over een schikking. Met de schandalen zou Facebook de regels van een eerdere schikking in 2011 hebben overtreden. Dat is essentieel, want de FTC kan alleen boetes uitdelen aan bedrijven die opnieuw in de fout gaan.

In zijn eerste kwartaal steeg het aantal actieve gebruikers met acht procent op jaarbasis naar 2,4 miljard maandelijks en 1,6 miljard dagelijks. De voornaamste groei komt tegenwoordig uit Azië waar het bedrijf 12,4 procent meer maandelijkse actieve gebruikers telt ten opzichte van een jaar geleden.

De omzet van Facebook steeg in het eerste kwartaal met 26 procent tot 15,1 miljard dollar (tegenover 12,0 miljard dollar een jaar eerder). De nettowinst, waar al drie miljard dollar werd afgetrokken voor de nakende FTC-boete, komt op 2,43 miljard dollar. Dit jaar verwacht Facebook 47 tot 55 procent groei.

De kosten van het bedrijf stegen wel met tachtig procent tot 11,8 miljard dollar. Dat komt niet alleen door de boete, maar ook omdat het bedrijf het afgelopen jaar sterk investeerde in contentmoderatie en controletools om het sociale netwerk veiliger te houden.

Wat nog niet helemaal duidelijk is, is hoe Facebook haar beloofde shift naar meer privécommunicatie en de integratie van Facebook, Instagram en Whatsapp zich zal vertalen in het businessmodel, dat vooral steunt op advertenties. Wel laat Facebook weten dat het sinds kort een systeem heeft om producten rechtstreeks op Instagram te kopen. Ook test het in India betalingen met Whatsapp, wat het binnenkort ook in andere landen wil uitrollen.