Al zullen buitenlandse actoren dat waarschijnlijk op een andere manier doen dan in 2016, zo zegt technisch directeur Mike Schroepfer aan de Duitse zondagskrant Welt am Sonntag.

Facebook doet beroep op artificiële intelligentie (AI) om de strijd aan te gaan tegen propaganda en haatzaaien. Maar 'we nemen het op tegen tegenstanders die meedenken', zegt Schroepfer. Volgens hem slaagt niemand er in zo'n omgeving in om alle valse informatie en partijen te vinden.

De technisch directeur van Facebook vraagt zich ook af of het wel aan Facebook is om de onderliggende culturele, sociale of politieke motieven te identificeren. Het antwoord daarop is volgens hem negatief. 'Op lange termijn willen we het aan de samenleving overlaten om te beslissen welke inhoud geschikt of ongeschikt is voor deze platforms', zegt hij. 'Ik zie in de nabije toekomst geen AI die zonder menselijke hulp dergelijke beslissingen kan nemen', besluit Schroepfer.