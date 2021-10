Facebook introduceert Live Audio Rooms in België

Na de eerdere introductie van Live Audio Rooms in de Verenigde Staten, afgelopen juni, maakt Facebook de functie deze week ook in België en andere landen beschikbaar. In een Live Audio Room kunnen Facebook-gebruikers zich mengen in gesprekken met publieke figuren of experts, of uitgenodigd worden om zelf een gesprek te leiden.

© Facebook

De Clubhouse-achtige Live Audio Rooms zijn voortaan beschikbaar voor alle geverifieerde publieke figuren en creators, die in het audiogesprek kunnen optreden als host. Tegelijk doet de audiotool zijn intrede in Facebook-groepen. Volgens het sociale netwerk krijgen de leden van dergelijke groepen er een laagdrempelige manier bij om 'een diepere relatie met en meer betrokkenheid bij hun gemeenschap op te bouwen'. In elke ruimte is plaats voor maximaal vijftig sprekers en een onbeperkt aantal luisteraars. Binnenkort ook Android en desktop Tot nu toe waren Live Audio Rooms alleen beschikbaar voor gebruikers met een iOS-toestel (iPhone of iPad), maar Facebook laat weten dat het bedrijf de functie ook naar Android-toestellen en computers wil brengen. Die mogelijkheid wordt intussen uitgebreid getest, meldt Facebook.