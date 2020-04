Facebook heeft voor 5,7 miljard dollar (zo'n 5,3 miljard euro) een participatie gekocht in Jio Platforms, een Indiase technologiegigant. Voor dat bedrag bezit Facebook nu 9,99% van het bedrijf.

Jio Platforms is de digitale tak van Reliance Industries, een olieconglomeraat in eigendom van de Indiase miljardair Mukesh Ambani. In de portefeuille zit onder meer een mobiel netwerk dat op vier jaar sinds zijn lancering 388 miljoen gebruikers wist te vergaren. Jio maakt ook videostreamingapps, online shopping tools en nieuwsapps.

Facebook lijkt met de aankoop vooral een manier te zoeken om WhatsApp ten gelde te maken in India. De dienst heeft daar 340 miljoen gebruikers en een partnerschap met telecomnetwerk moet het bijvoorbeeld mogelijk maken voor kleinere bedrijven om via WhatsApp en Facebook zaken te doen. Zo komt er een samenwerking tussen het ecommerceplatform JioMart en WhatsApp. "Dit betekent dat jullie allemaal sneller kunnen bestellen, en levering van dagelijkse items bij lokale handelaars kunnen krijgen", aldus Ambani in een videoboodschap.

Voor Facebook is dit een gigantische investering in economisch onzekere tijden, maar India is een van de snelste groeimarkten voor internetdiensten en techaankopen. Het is nu al 's werelds tweede grootste smartphonemarkt. Bovendien hebben zo'n 600 miljoen mensen in het land momenteel nog geen toegang tot internet, waardoor de hoop bij techgiganten leeft dat de markt nog blijft groeien. Bedrijven als Alibaba, Amazon, Google, Tencent en Softbank proberen dan ook elk een voetje aan grond te krijgen in het land.

