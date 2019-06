Sociale netwerken kunnen worden verplicht beledigingen te verwijderen van hun platform indien deze berichten in strijd zijn in de wet. Dit oordeelt de advocaat-generaal van de Europese Unie in een advies gericht aan het Europees Hof van Justitie.

De advocaat-generaal doet het advies in een rechtszaak aangespannen door Oostenrijkse politica Ewa Glawischnig-Piesczek, die doelwit is van smaadberichten op Facebook. De Oostenrijkse rechtbank die deze zaak behandelde vroeg het Europees Hof van Justitie of Facebook verplicht is in te grijpen.

De advocaat-generaal schrijft nu in een advies aan het Europees Hof dat partijen inderdaad kunnen worden verplicht om smaadberichten op te sporen en te verwijderen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de berichten in strijd zijn met de wet.

Indien dergelijke content wordt verwijderd, kan een platform ook worden verplicht vergelijkbare berichten die door dezelfde gebruikers worden geplaatst offline te halen.

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend. In de praktijk nemen nationale rechters het advies van de advocaat-generaal echter vaak over.

