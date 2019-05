Facebook zal zijn betaaloplossing voor berichtendienst WhatsApp uitrollen vanuit Londen. De Amerikanen zullen in Londen en Dublin ongeveer honderd mensen aanwerven voor het project.

Facebook zoekt manieren om geld te verdienen met haar populaire berichtendienst WhatsApp, die ze in 2014 overnam. Het test al betalingen via de app in India, waar meer dan 200 miljoen mensen WhatsApp gebruiken. De uitrol daar heeft echter vertraging opgelopen door een dispuut met de regulator en zorgen over malafide inhoud.

De nieuwe werknemers in Londen zullen de betaalfunctie voor WhatsApp ontwikkelen, samen met producten tegen spam. Dat is goed nieuws voor de Britse hoofdstad, die zich al langer profileert als fintech-centrum maar te kampen kreeg met de onzekerheid rond de brexit. Facebook hoopt personeel uit verschillende landen aan te werven in Londen.