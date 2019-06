Mogelijk onthult Facebook dinsdag de whitepaper waarin de technologie achter haar betaalmiddel uit de doeken wordt gedaan. Grote spelers als PayPal, Mastercard, Visa en Uber zouden op de kar gesprongen zijn.

Al sinds eind vorig jaar doen de geruchten de ronde dat Facebook werkt aan een eigen cryptomunt. Officieel heeft het bedrijf daar nog met geen woord over gerept, maar de laatste weken lekken in verschillende media steeds meer details uit.

The Information sprak met een twaalftal mensen rond het project en schrijft dat Facebook deze maand haar plannen zal onthullen. Een preciezere datum wordt genoemd in WirtschaftsWoche. Laura McCracken, hoofd financiële diensten voor Noord-Europa bij Facebook, verklaarde tegenover het Duitse weekblad dat de whitepaper dinsdag 18 juni openbaar zal gemaakt worden.

Heeft het kind al een naam?

De BBC bracht eerder al naar buiten dat Facebook van plan is om de munt eind dit jaar te testen, om ze in 2020 te kunnen lanceren. De Britse nationale omroep sprak daarbij van de 'GlobalCoin', zoals de wereldmunt intern zou genoemd worden.

Reuters merkte dan weer op dat Facebook begin mei in Zwitserland een fintechbedrijf geregistreerd heeft, dat de naam 'Libra Networks' kreeg. Sindsdien wordt steeds meer getipt op 'Libra' (Latijn voor weegschaal). Al is dat lang niet zeker. Libra kan ook op de naam van het netwerk slaan, en GlobalCoin op de naam van de munt.

Wordt het een echte cryptomunt?

Al snel wordt de vergelijking met de bitcoin gemaakt. Het ziet er inderdaad naar uit dat transacties zullen bijgehouden worden in een blockchain, net zoals bij cryptomunten. Tot daar houdt de vergelijking op. De Facebookmunt zal wellicht een 'StableCoin' worden die gekoppeld wordt aan een korf grote internationale munten. Die vaste wisselkoers moet voorkomen dat de munt even grote schommelingen maakt als de bitcoin.

In tegenstelling tot de 'decentrale' cryptomunten zal de Facebook-munt bovendien door een centrale instantie beheerd worden. Om financiële toezichthouders gerust te stellen zal Facebook die controle overlaten aan een onafhankelijke organisatie, kopt The Information.

Wie keurt de transacties goed?

De geldigheid van bitcoin-transacties wordt geverifieerd door duizenden zogenaamde nodes. In het geval van de Facebook-munt zouden dergelijke nodes niet beheerd worden door de gebruikers van de munt, maar door bedrijven die mee-investeren in het project. Voor een licentie om één node op het netwerk te exploiteren, vraagt Facebook naar verluidt tien miljoen dollar. Het bedrijf zou in eerste instantie op 100 nodes mikken en hoopt dus één miljard dollar op te halen. Die moet wellicht dienen als een soort onderpand om de waarde van de munt stabiel te houden.

The Wall Street Journal kondigde donderdag de eerste namen aan die meestappen in het project. Volgens de krant zullen Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Booking.com, Stripe, MercadoLibre en nog een vijftal andere (fin)techbedrijven elk tien miljoen dollar bijdragen aan het project. Wat zij daarvoor in de plaats krijgen, is nog niet duidelijk. 'Betaaldata', speculeren waarnemers.

Waarom wil Facebook een eigen munt?

Geplaagd door privacyschandalen, kondigde Facebook begin dit jaar aan een nieuwe richting uit te gaan: een waarin mensen discreet kunnen chatten, waarin Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger aan elkaar gekoppeld worden en waarin minder persoonlijke gegevens verzameld worden. Over welk verdienmodel daarvoor in de plaats moest komen, bleef het stil.

Wel hintte Mark Zuckerberg er al een aantal keer op dat e-commerce en online betalingen de toekomst van zijn bedrijf mee zouden vormen. "Het zou even gemakkelijk moeten zijn om iemand geld te sturen dan om een foto te verzenden", zei de Facebook-CEO tijdens ontwikkelaarsconferentie F8. Daar was ook te horen dat Instagram-gebruikers rechtstreeks de producten zouden moeten kunnen kopen die influencers er promoten.

Volgens sommige waarnemers wil Facebook dergelijke transacties gemakkelijker maken. Volgens The Information wil het bedrijf ook haar personeel de optie geven om met de Facebook-munt uitbetaald te worden. Anderen speculeren dat Facebook de munt wil gebruiken als een soort klantenkaart, om bijvoorbeeld gebruikers te belonen die veel advertenties bekijken of veel interageren op het sociaal netwerk.

Mogelijk weten we volgende week meer.