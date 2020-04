Facebook heeft Quiet Mode gelanceerd, een tool die gebruikers moet helpen om even weg te blijven van sociale media.

De tool laat je je gebruik van de mobiele app limiteren. Wanneer de stille modus aanstaat, worden push notifications afgezet en kan je Facebook in principe niet openen.

Nu meer mensen thuis zitten en niet meer 'in het echt' met hun vrienden en familie op stap kunnen gaan, richten ze zich steeds meer op sociale media. Dat werkt mogelijk echter mentale problemen zoals depressie en angsten in de hand, zeker als die platformen vol staan met vaak foute berichten. Facebook heeft al langer manieren aan boord om je al dan niet overmatige gebruik van het netwerk te monitoren. Deze nieuwe functie gaat echter een stapje verder.

Quiet Mode vind je in de instellingen, bij Your Time on Facebook. Hier kan je je tijd beheren en aangeven dat Quiet Mode bijvoorbeeld enkele uren aanstaat terwijl je werkt. Als je tijdens deze periode Facebook probeert te gebruiken, dan krijg je een bericht dat je vertelt hoe lang je 'pauze' nog gepland was. Je kan jezelf wel de optie geven om de app een kwartiertje te gebruiken.

De functie wordt wereldwijd uitgerold, in eerste instantie op iPhone. In mei zou ze beschikbaar moeten zijn op de Android-versie.

De tool laat je je gebruik van de mobiele app limiteren. Wanneer de stille modus aanstaat, worden push notifications afgezet en kan je Facebook in principe niet openen. Nu meer mensen thuis zitten en niet meer 'in het echt' met hun vrienden en familie op stap kunnen gaan, richten ze zich steeds meer op sociale media. Dat werkt mogelijk echter mentale problemen zoals depressie en angsten in de hand, zeker als die platformen vol staan met vaak foute berichten. Facebook heeft al langer manieren aan boord om je al dan niet overmatige gebruik van het netwerk te monitoren. Deze nieuwe functie gaat echter een stapje verder. Quiet Mode vind je in de instellingen, bij Your Time on Facebook. Hier kan je je tijd beheren en aangeven dat Quiet Mode bijvoorbeeld enkele uren aanstaat terwijl je werkt. Als je tijdens deze periode Facebook probeert te gebruiken, dan krijg je een bericht dat je vertelt hoe lang je 'pauze' nog gepland was. Je kan jezelf wel de optie geven om de app een kwartiertje te gebruiken. De functie wordt wereldwijd uitgerold, in eerste instantie op iPhone. In mei zou ze beschikbaar moeten zijn op de Android-versie.