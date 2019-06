Na maandenlange geruchten heeft Facebook haar digitale munt Libra voorgesteld. De munt kan bijgehouden worden in een digitale portemonnee en over de hele wereld gebruikt worden.

"Libra moet een nieuw betaalmiddel worden, buiten de traditionele bancaire en financiële circuits. Een instrument dat in het bijzonder interessant kan zijn voor mensen die niet bij het bancaire systeem terechtkunnen, met name in de ontwikkelingslanden", kondigt Facebook aan.

Calibra, een pas opgericht dochterbedrijf van Facebook, zal in 2020 een digitale portemonnee aanbieden waarin de Libra kan opgeslagen worden. "Vanaf dan zult u de munt met Calibra naar bijna iedereen met een smartphone kunnen verzenden, net zo gemakkelijk en snel als het versturen van een sms'je en tegen weinig tot geen kosten", klinkt het. De portemonnee kan als aparte app geïnstalleerd worden, maar zal ook geïntegreerd worden in berichtenapps WhatsApp en Messenger.

"Na verloop van tijd hopen we aanvullende diensten aan te bieden voor mensen en bedrijven, zoals het betalen van je rekening door een druk op de knop, het kopen van een kop koffie door het scannen van een code of reizen met het openbaar vervoer zonder dat je geld of een kaart op zak moet hebben."

Om uit te leggen hoe dat technisch in zijn werk gaat, heeft Facebook dinsdag een whitepaper gepubliceerd.

Zo moet de Calibra-app eruitzien © Facebook

Wordt het een echte cryptomunt?

Al snel wordt de vergelijking met de bitcoin gemaakt. Transacties zullen inderdaad bijgehouden worden in een blockchain, net zoals bij cryptomunten. Tot daar houdt de vergelijking op. Libra is een zogenaamde 'stablecoin', die gekoppeld wordt aan een korf grote internationale munten. Die vaste wisselkoers moet voorkomen dat de munt even grote schommelingen maakt als de bitcoin, zodat ze geschikt is voor dagdagelijkse transacties.

Wie keurt de transacties goed?

De geldigheid van bitcoin-transacties wordt geverifieerd door duizenden zogenaamde nodes. In het geval van de Facebook-munt worden dergelijke validator nodes niet beheerd door de gebruikers van de munt, maar door de bedrijven die mee-investeren in het project. De transacties vinden plaats door middel van smart contracts, die geschreven zijn in een daartoe nieuw ontwikkelde programmeertaal, 'Move' genaamd.

De blokchain wordt beheerd door de Libra Association, een organisatie die los staat van Facebook en Calibra. Naast Facebook zijn 27 andere bedrijven lid geworden, waaronder Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Lyft, Ebay, Booking.com, Stripe, CoinBase, Spotify en Vodafone. Techreuzen Apple, Google, Microsoft en Amazon zijn (nog) niet op de kar gesprongen.

Voor een licentie om één node op het netwerk te exploiteren, wordt naar verluidt een bijdrage van tien miljoen dollar gevraagd. Facebook zou in eerste instantie op 100 nodes mikken en hoopt dus één miljard dollar op te halen. Dat geld moet dienen als een soort onderpand om de waarde van de munt stabiel te houden.

Hoe veilig is zo'n digitale portemonnee?

Facebook claimt dat Calibra gebruik maakt van dezelfde verificatieprocessen als de banken. Geautomatiseerde systemen moeten fraude helpen voorkomen. Als een gebruiker toch geld verliest door fraude, belooft Facebook terugbetaling. Het bedrijf zal ook een helpdesk opzetten voor gebruikers die hun wachtwoord vergeten zijn.

De Libra Blockchain wordt gebouwd op open source-code zodat iedereen op zoek kan gaan naar beveiligingsfouten. Facebook zal een bugbounty-programma opzetten om ethische hackers te stimuleren om kwetsbaarheden op het platform te signaleren.

Wat met uw privacy?

Op vlak van privacy, van groot belang bij financiële transacties, heeft Facebook geen al te schitterend track record. Daarom probeert het bedrijf te benadrukken dat de sociale data en de financiële data gescheiden worden (het ene wordt binnen Facebook gehouden, het andere binnen Calibra).

"Afgezien van beperkte gevallen, zal Calibra geen accountinformatie of financiële gegevens delen met Facebook of een derde partij zonder toestemming van de klant", kondigt Facebook aan. Het bedrijf belooft dat accountgegevens en financiële gegevens van Calibra-klanten niet worden gebruikt voor advertentietargeting op het sociale netwerk. Omgekeerd zal Calibra wel Facebook-gegevens gebruiken, "om te voldoen aan de wet, om accounts van klanten te beveiligen, om risico's te beperken en om criminele activiteiten te voorkomen". Meer daarover is te lezen in de Customer Commitment van Calibra.

Waarom wil Facebook een eigen munt?

Geplaagd door privacyschandalen, kondigde Facebook begin dit jaar aan een nieuwe richting uit te gaan: een waarin mensen discreet kunnen chatten, waarin Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger aan elkaar gekoppeld worden en waarin minder persoonlijke gegevens verzameld worden. Over welk verdienmodel daarvoor in de plaats moest komen, bleef het stil.

Wel hintte Mark Zuckerberg er al een aantal keer op dat e-commerce en online betalingen de toekomst van zijn bedrijf zullen vormen. "Het zou even gemakkelijk moeten zijn om iemand geld te sturen dan om een foto te verzenden", zei de Facebook-CEO tijdens ontwikkelaarsconferentie F8. Daar moet Calibra nu voor zorgen. Door (internationale) betalingen laagdrempelig te maken, hoopt Facebook in de eerste plaats om mensen in haar ecosysteem te houden. Tegelijk wil het bedijf mogelijk ook een graantje meepikken van de transaction fees.