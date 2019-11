Facebook neemt het Praagse Beat Games over. Het VR-gamebedrijf blijft wel onafhankelijk werken.

Beat Games is het bedrijf achter onder meer Beat Saber, een VR-spel waarmee je op maat van de muziek doelwitten moet raken met een virtuele lightsaber. Hoeveel Facebook betaalt voor de overname is niet bekend.

Facebook zegt dat het bedrijf onafhankelijk blijft werken. Dat betekent onder meer dat de spellen van Beat Games ook voor andere platformen dan Facebooks eigen Oculus-headsets zal blijven ontwikkelen.

Facebook investeert al langer in kleine onafhankelijke gamestudio's, vaak met het oog op specifieke games, maar een volledige overname is een nieuwe wending. Het bedrijf zette in 2014 haar eerste stappen in VR met de overname van Oculus voor twee miljard dollar. Hoewel er intussen meerdere spelers zijn en er intussen ook (iets) goedkopere VR-headsets zijn, blijft de consumentenmarkt voor VR nog vrij beperkt.