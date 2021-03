Facebook en Instagram geven gebruikers meer invloed op de hoeveelheid politieke advertenties die ze te zien krijgen.

Het bedrijf biedt die mogelijkheid voor de twee netwerken sinds donderdag in meer dan 90 landen, waaronder ook België, naar eigen zeggen omdat gebruikers daarom gevraagd hebben. Deze advertenties helemaal uitzetten is niet mogelijk.

De optie geldt niet alleen voor verkiezingsadvertenties, maar ook voor andere politieke reclames en advertenties over sociale kwesties. Die waren op Facebook en Instagram al voorzien van een label waarop werd aangegeven wie er voor de advertentie betaalde. Vorige maand meldde het bedrijf in een blogbericht al dat 'één commentaar die vaak terugkeert is dat mensen niet willen dat politieke advertenties hun feed overnemen. De komende maanden werken we eraan om de gevarieerde voorkeuren voor politieke inhoud beter te begrijpen, en op basis van deze inzichten zullen we een aantal manieren testen.'

Onjuiste informatie

Facebook kwam onder vuur te liggen na onder meer het brexitreferendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Toen werd het sociale medium misbruikt om kiezers met onjuiste informatie te beïnvloeden.

Woensdag maakte het bedrijf al bekend dat er een einde komt aan het verbod op politieke advertenties in de Verenigde Staten op zijn platformen. Daarmee wordt het voor het eerste in maanden weer mogelijk om advertenties over politiek, verkiezingen en sociale kwesties te plaatsen. Het Amerikaanse techbedrijf stopte in aanloop naar de verkiezingen in de VS in november de plaatsing van nieuwe politieke advertenties. In de weken daarna werden alle politieke reclames geweerd nadat toenmalig president Donald Trump publiekelijk de uitslag van de presidentsverkiezingen, die hij verloor, aanvocht.

