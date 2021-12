Nu Facebook's eigen plannen voor cryptomunten verder in het slop geraken, laat het bedrijf weer advertenties voor andere cryptobedrijven toe. Al houdt het wel een stok achter de deur.

Facebook bande in januari 2018 advertenties rond cryptomunten. Sinds mei 2019 was er een zeer lichte versoepeling, maar algemeen kon je als digitale portefeuille of aanbieder van een cryptomunt niet of nauwelijks adverteren op Facebook.

Dat verandert nu. Meta, het bedrijf boven Facebook zegt, zelf dat de markt volwassener en stabieler is geworden. Bedrijven die willen adverteren kunnen ook op Facebook aangeven of ze bijvoorbeeld beursgenoteerd zijn, of andere publieke info delen.

Licentie

Wel blijft Facebook niet eender wie toelaten. Adverteerders in deze sector moeten bepaalde licenties van regulatoren op zak hebben. Het aantal licenties dat Facebook accepteert wordt wel opgetrokken van 3 naar 27.

Het gaat daarbij doorgaans om licenties van bankregulatoren. Voor Frankrijk gaat het om AMF (Autorité des Marchés Financiers). Voor Nederland om de centrale bank (Nederlandsche Bank, kortweg DNB). Voor België staat er geen autoriteit (in principe is dat de FSMA) opgelijst.

Los daarvan blijft het wel afwachten hoe grondig Facebook advertenties zal controleren. Politieke adverteerders mogen sowieso leugens adverteren op het platform. Maar ook duidelijke pogingen tot oplichting circuleren nog steeds op het sociaal netwerk. De kans lijkt klein, zeker in niet-Engelstalige gebieden, dat Facebook daar voor voldoende veiligheid en controle zorgt.

Eigen ambities teruggeschroefd

Dat Meta nu versoepelt komt kort nadat het ook aankondigt dat David Marcus, hoofd van de initiatieven rond cryptomunten bij Meta, eind dit jaar vertrekt. Het lijkt er dus op dat Facebook haar plannen rond eigen crypto-activiteiten beperkt, en dus terug openstaat voor advertentie-inkomsten van mogelijke concurrenten.

Facebook kondigde enkele jaren geleden zelf een eigen digitale portefeuille voor cryptomunten aan onder de naam Nova, met ook een eigen cryptomunt Diem, die op dit moment nog niet publiek beschikbaar is. Maar de plannen kregen wereldwijd felle kritiek. Gezien de reputatie van Facebook rond data en privacy vreesden sommigen ook dat Meta met haar huidige positie in combinatie met zo'n munt nog meer verweven zou geraken in het digitale leven van gebruikers.

Facebook bande in januari 2018 advertenties rond cryptomunten. Sinds mei 2019 was er een zeer lichte versoepeling, maar algemeen kon je als digitale portefeuille of aanbieder van een cryptomunt niet of nauwelijks adverteren op Facebook.Dat verandert nu. Meta, het bedrijf boven Facebook zegt, zelf dat de markt volwassener en stabieler is geworden. Bedrijven die willen adverteren kunnen ook op Facebook aangeven of ze bijvoorbeeld beursgenoteerd zijn, of andere publieke info delen.Wel blijft Facebook niet eender wie toelaten. Adverteerders in deze sector moeten bepaalde licenties van regulatoren op zak hebben. Het aantal licenties dat Facebook accepteert wordt wel opgetrokken van 3 naar 27.Het gaat daarbij doorgaans om licenties van bankregulatoren. Voor Frankrijk gaat het om AMF (Autorité des Marchés Financiers). Voor Nederland om de centrale bank (Nederlandsche Bank, kortweg DNB). Voor België staat er geen autoriteit (in principe is dat de FSMA) opgelijst.Los daarvan blijft het wel afwachten hoe grondig Facebook advertenties zal controleren. Politieke adverteerders mogen sowieso leugens adverteren op het platform. Maar ook duidelijke pogingen tot oplichting circuleren nog steeds op het sociaal netwerk. De kans lijkt klein, zeker in niet-Engelstalige gebieden, dat Facebook daar voor voldoende veiligheid en controle zorgt.Dat Meta nu versoepelt komt kort nadat het ook aankondigt dat David Marcus, hoofd van de initiatieven rond cryptomunten bij Meta, eind dit jaar vertrekt. Het lijkt er dus op dat Facebook haar plannen rond eigen crypto-activiteiten beperkt, en dus terug openstaat voor advertentie-inkomsten van mogelijke concurrenten.Facebook kondigde enkele jaren geleden zelf een eigen digitale portefeuille voor cryptomunten aan onder de naam Nova, met ook een eigen cryptomunt Diem, die op dit moment nog niet publiek beschikbaar is. Maar de plannen kregen wereldwijd felle kritiek. Gezien de reputatie van Facebook rond data en privacy vreesden sommigen ook dat Meta met haar huidige positie in combinatie met zo'n munt nog meer verweven zou geraken in het digitale leven van gebruikers.