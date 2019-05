Facebook gaat meer beperkingen opleggen aan livestreams. Gebruikers die regels van Facebook overtreden mogen 30 dagen niet livestreamen. De aanscherping gaat onder meer over het verspreiden van terroristische propaganda.

De aankondiging komt kort voor het begin van een 'Christchurch-conferentie' in Parijs, waar hoge politici een initiatief willen lanceren tegen internetuitzendingen van een terroristische aanslag.

Medio maart viel een Australische rechtsextremist twee moskeeën in Christchurch aan en doodde 51 mensen. Hij had de aanval uitgezonden in een zeven minuten durende video via Facebook.